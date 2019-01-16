Politico: комитет по разведке обновлен перед рестартом «российского дела»

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Демократы присоединились к комитету по разведке палаты представителей США, который заработал в новом составе после результатов ноябрьских промежуточных выборов в США. Об этом пишет Politico.

О новом составе комитета по разведке объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси во время закрытого заседания. Среди тех демократов, которые вошли в комитет: Шон Патрик Мэлони, Раджа Кришнамурти, Валдес Демингс и Питер Уэлч. Это подтвердили многочисленные источники, пишет издание. Комитет по разведке палаты представителей будет работать под председательством демократа Адама Шиффа.

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Демократы впервые за долгое время смогли получить большинство мест в палате представителей. Комитет по разведке планирует возобновить «российское дело», которое было закрыто предыдущим составом с большинством республиканцев. Тогда комитет по разведке закрыл дело и заключил, что сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями во время президентских выборов 2016 года не было. Однако новый состав с демократическим большинством намерен возобновить расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы, уделяя особое внимание потенциальным связям Трампа с Кремлем, говорится в материале.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс. Трамп также неоднократно отрицал сговор с Кремлем во время избирательной кампании.