Корбин назвал кабмин Мэй «правительством зомби»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/7759313/2015-09-10T201723Z_1915921143_GF10000200871_RTRMADP_3_BRITAIN-POLITICS-LABOUR-pic905-905x505-72030.JPG">

Глава оппозиции Великобритании Джереми Корбин назвал кабинет премьер-министра страны Терезы Мэй «правительством зомби», передает Reuters.

Сообщается, что политик не хочет, чтобы кабмин прошел голосование по вотуму недоверия.

«Нет никаких сомнений, что это действительно правительство зомби», — заявил Корбин.

Реклама

По мнению оппозиционера, если «правительство не может проводить свои законы через парламент», то оно должно быть распущено, особенно, если не получит от парламентариев «новый мандат».

Ранее сообщалось, что Мэй рассказала, когда Британия выйдет из ЕС.