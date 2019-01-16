WP: в США на неоплачиваемую работу в шатдаун вернули 50 тыс. чиновников

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Администрация президента США Дональда Трампа заставила вернуться на неоплачиваемую работу почти 50 тыс. госслужащих во время шатдауна, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, чиновники вернутся на работу для выполнения ключевых задач правительства, включая тех, кто занимается выплатой налоговых компенсаций, контролем за безопасностью полетов и поставок продовольствия и медикаментов в стране. Усилия администрации направлены на смягчение влияния самого длительного частичного прекращения работы правительства в истории США.

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50 тыс. чиновников — часть из 800 тыс. государственных работников из десятка федеральных ведомств, которые остались без зарплаты в шатдаун, пишет газета. Федеральный суд на этой неделе также отклонил просьбу профсоюзов авиадиспетчеров и и других служащих о выплате им заработной платы, на которой они настаивали из-за того, что их возвращают к работе.

WP добавляет, что все большее число республиканцев призывают президента США Дональда Трампа возобновить работу правительства, хотя бы на короткое время, так как переговоры по финансированию строительства стены на границе с Мексикой продолжаются. Именно неспособность договориться по этому вопросу привела к шатдауну.

Ранее сообщалось, что демократы отказались обедать с Трампом и обсуждать шатдаун.