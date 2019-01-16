Лавров оценил шансы «слияния» России и Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что создание общих с Белоруссией конституции, суда и парламента в настоящее время невозможно. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

При этом министр подчеркнул, что Россия на этом и не настаивает.

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«С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем», — заявил Лавров.

Министр добавил, что удивлен шумихе вокруг последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно судьбы Союзного государства.

«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.