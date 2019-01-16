Путин призвал Запад отказаться от шантажа, угроз и провокаций

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Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует «методы шантажа, угроз и провокаций» и призвал западных коллег отказаться от таких способов ведения политики. Свое мнение он выразил в интервью сербским СМИ, его текст опубликован на сайте Кремля.

Также он призвал Запад «уважать» международное право и придерживаться принципов, обозначенных в Уставе ООН.

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Путин заверил, что Россия «твердо и последовательно» поддерживает «оздоровление международной обстановки в целом».

Президент заключил, что напряженность в мировой политике сохраняется из-за действий США и «ряда других западных государств». По его мнению, их действия приводят к созданию «атмосферы конфронтационности и недоверия».

Ранее в Кремле рассказали, что волнует Путина больше всего.