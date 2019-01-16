Путин объяснил причину создания новой церкви на Украине

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Президент России Владимир Путин считает, что создание новой православной церкви на Украине является «политическим проектом». Свое мнение он выразил в интервью сербской газете «Политика».

Путин заявил, что создание независимой церкви на Украине является «исключительно политическим, светским проектом».

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«Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь», — заметил президент.

Он также сказал, что в Киеве заявили о получении «окончательной независимости от Москвы», однако не стал уточнять кто и где это сказал.

При этом Путин заверил, что Россия не собирается вмешиваться в «церковные процессы» на Украине. Он также добавил, что все «увидели», какую «опасность для мирового православия» заключает в себе процесс разделения церквей.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сравнил получение томоса новой церковью Украины с победой на фронте.