ЦИК Украины зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты

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ЦИК Украины зарегистрировал еще трех кандидатов на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте комиссии.

В ходе заседания ЦИКа были зарегистрированы кандидат от политической партии «Наши» Евгений Мураев, экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и депутат Верховной рады Виталий Куприй.

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По состоянию на 15 января на выборах президента Украины зарегистрированы восемь кандидатов. Кроме того, комиссия предоставила 26 общественным организациям разрешение представить на выборах наблюдателей.

Ранее в Кремле предложили выход из кризиса на Украине.