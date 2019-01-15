Путин сменил посла России в ЦАР

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Центральноафриканской республике. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжениям главы государства, от должности освобожден Сергей Лобанов, новым послом стал Владимир Титоренко.

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«Назначить Титоренко Владимира Ефимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — говорится в указе.

Ранее стало известно о назначении нового посла России в Иордании.