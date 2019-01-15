Член палаты представителей США лишился поста за расистские высказывания

Член палаты представителей США Стив Кинг столкнулся с осуждениями со стороны республиканцев и демократов, и был снят с постов в комитете из-за своего комментария о превосходстве белых, сообщает Fox News.

«Мы не допустим такого языка в Республиканской партии... так же, как и в Демократической партии. Его комментарии ставят под сомнение, будет ли он (Стив Кинг. – «Газета.Ру») обращаться со всеми американцами одинаково, независимо от расы и этнической принадлежности», — заявил журналистам лидер меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти.

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Известно, что 69-летний Кинг некоторое время назад подвергался критике со стороны своих коллег из-за расистских взглядов.

Ранее сообщалось, что Стив Кинг в течение многих лет проталкивал идею прекращения гражданства по праву рождения.