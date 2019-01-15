Daily Beast: внедрение Бутиной состоялось с ведома Кремля

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Кремль одобрил внедрение задержанной в США россиянки Марии Бутиной в американскую Национальную стрелковую ассоциацию, а также, если говорить шире, в американское консервативное общество — к таким выводам пришла американская разведка, доклад которой изучало издание The Daily Beast.

Согласно докладу, американская разведка пришла к выводу, что заместитель председателя Центробанка Александр Торшин — к настоящему моменту он вышел на пенсию — курировал внедрение Бутиной. Россиянка работала по указаниям экс-чиновника, говорится в материале. Издание пишет, что Торшин до этого давно проявлял интерес к американской ассоциации. Разведданные говорят о том, что Торшин проинформировал Кремль о своих усилиях и предложил им принять участие в этом.

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Отмечается, что МИД России не возражал против таких действий со стороны Торшина. Издание пишет, что собранные в прошлом году сведения разведки относятся к событиям 2015 года — перед тем, как Торшин и Бутина помогли организовать поездку лидеров ассоциации в Москву.

Ранее сообщалось, что Бутина переведена на общий режим содержания в тюрьме. В суде она частично признала свою вину.

Американские власти задержали гражданку России Марию Бутину в июле по подозрению в работе в качестве иностранного агента на территории страны без соответствующего разрешения. Максимальный тюремный срок по этому обвинению равняется 15 годам.

Российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре 2018 года ответил на вопрос о Бутиной. По его словам, девушка не выполняла в США каких-либо государственных заданий.