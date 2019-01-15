ABC: инаугурационный фонд Трампа оставил более $1,5 млн в отеле Трампа

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Инаугурационный фонд Дональда Трампа оставил более $1,5 млн за обслуживание в отеле Trump International в Вашингтоне перед его инаугурацией в 2017 году. Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на внутренние документы.

Телеканал сообщает, что также более $130 тыс. стоили заказные подушки для сидений на двух торжественных ужинах в честь избранного президента. Еще $10 тыс. было потрачено на услуги макияжа для обслуживающего персонала на другом официальном ужине. Как отмечает New York Times, эта сумма была израсходована на услуги макияжа для 20 сотрудников. Кроме этого, по данным ABC, $2,7 млн переведено компании, которая организовала шоу в бродвейском стиле с исполнением хита Фрэнка Синатры «New York, New York» («Нью-Йорк, Нью-Йорк»).

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По сравнению с предыдущими торжествами по случаю инаугурации президентов США, инаугурация Трампа была скромной по масштабам — всего лишь три крупных события — однако рекордной по затратам: из более $107 млн привлеченных от спонсоров денег было потрачено $104 млн. Это почти вдвое больше суммы, потраченной на первую инаугурацию Барака Обамы, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер в рамках расследования расходов на инаугурацию заинтересовался организованным президентом США завтраком.