Экс-главу минобороны Украины обвинили в госизмене
Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему министру обороны страны Дмитрию Саламатину.
Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в своем фейсбуке.
Саламатина подозревают, помимо прочего, в «совершении государственной измены в интересах России».
Кроме того, его подозревают в участии в «составе преступной организации» бывшего президента Украины Виктора Януковича, и подрыве обороноспособности из-за незаключенных военных контрактов с Ираком.