Экс-главу минобороны Украины обвинили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему министру обороны страны Дмитрию Саламатину.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в своем фейсбуке.

Саламатина подозревают, помимо прочего, в «совершении государственной измены в интересах России».

Кроме того, его подозревают в участии в «составе преступной организации» бывшего президента Украины Виктора Януковича, и подрыве обороноспособности из-за незаключенных военных контрактов с Ираком.