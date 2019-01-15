В Европарламенте призвали не искать заговор в убийстве мэра Гданьска

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что не стоит искать заговор в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича, передает РИА «Новости».

Митрофанов добавил, что согласен с полицией, которая считает убийцу «сошедшим с ума уголовником».

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«Конечно, выражаю соболезнование родным погибшего и сочувствие его товарищам при всей разнице в наших политических взглядах», — сказал он.

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в результате покушения. Нападение произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP. Вооруженный ножом мужчина напал на мэра города и нанес ему несколько ударов, в том числе в область сердца.