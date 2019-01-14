Афины обвинили Россию во вмешательстве в дела Греции

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Министерство иностранных дел Греции назвало комментарий российского МИДа по решению парламента Македонии о переименовании страны вмешательством в дела Греции, передает РИА «Новости» со ссылкой на греческое ведомство.

Ранее МИД России опубликовал комментарий, в котором объяснил переименование Македонии и призвал рассмотреть этот вопрос в Совбезе ООН.

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В греческом ведомстве заявили, что комментарий Москвы «не совместим» с уровнем дружеских отношений двух стран.

«Обращение к политическому развитию внутренних событий в дружественных странах со стороны российского МИД не соответствует уровню, который характеризует отношения между Грецией и Россией, и давним узам дружбы между нашими народами», — говорится в документе.

Афины также утверждают, что комментарий МИД России игнорирует греческие демократические институты и является вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил премьера Македонии с изменением названия страны.