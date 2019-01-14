Порошенко может уволить сомневающегося в его победе на выборах главу администрации

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Глава администрации президента Украины Игорь Райнин может лишиться должности из-за слов о том, что он не верит в победу главы государства Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах, пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам источника в администрации Порошенко, недавно Райнин собрал своих приближенных и заявил, что у Петра Порошенко нет перспектив остаться президентом. Как отмечает источник, он сказал, что у него есть план создать партию, которая могла бы стать «спасательным кругом» для команды нынешнего президента, пока она еще имеет административный ресурс.

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Сообщается, что Порошенко узнал о словах Райнина и назвал его «предателем», а также предложил его уволить.

«Сейчас этот вопрос активно обсуждается в окружении президента, хотя окончательного решения — менять Райнина или нет, а если менять то на кого — ещё не приняли»,— сообщил источник.

Ранее сообщалось, что СМИ Украины составили «антирейтинг политиков-предателей».