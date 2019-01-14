CNN узнал об альтернативных причинах открытия расследования ФБР против Трампа

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Американский телеканал CNN ознакомился с частями стенограммы по итогам закрытых показаний представителей ФБР перед конгрессом США.

Согласно источникам и документам, полдюжины высокопоставленных чиновников ФБР обсуждали идею открытия расследования против Трампа, говорится в материале. С одной стороны, выдвигалась идея о том, что президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми по указке России. С другой стороны, выдвигалась идея о том, что Трамп не имел ненадлежащих связей с Кремлем и действовал самостоятельно в рамках исполнительной власти.

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Накануне The New York Times сообщила, что ФБР в 2017 году инициировало тайное расследование о связях американского лидера Дональда Трампа с Россией. Оно было открыто после увольнения директора ФБР Джеймса Коми, которое вызвало беспокойство разведывательного органа. Трамп в свою очередь заявил, что публикация NYT является «оскорбительной».

«Это была одна крайность. Другая крайность заключалась в том, что президент абсолютно невиновен, и мы тоже это обсуждали», — cказал в 2017 году перед комитетом по разведке палаты представителей конгресса США юрист из ФБР Джеймс Бейкер. Он сказал, что идея о том, что Трамп действует по велению России, «обсуждалась как теоретическая возможность».

Бейкер утверждал в конгрессе, что именно поэтому ФБР необходимо открыть расследование. В частности, он пояснил, что в ФБР не знают, окажется ли худший сценарий правдой или президент совершенно невиновен, и ведомству «нужно покончить с этим», чтобы Трамп мог продолжить нормально работать со своей повесткой, говорится в материале.

Источник в республиканской партии заявил, что подобные комментарии рассматриваются как свидетельство того, что расследование ФБР было связано не с увольнением Коми. В момент, когда ФБР начало свое расследование после увольнения Коми, ведомство и ранее рассматривало открытие дела, сообщает CNN со ссылкой на показания бывшего адвоката ФБР Лизы Пейдж.

«Нам нужно открыть дело, которое мы так ждали, пока Энди [Маккейб — на тот момент заместитель директора ФБР] работает», — написал бывший агент ФБР Петер Стржок Лизе Пейдж после увольнения Коми. В сообщении он имел в виду «российское дело» и возможный сговор Трампа с Москвой.

По словам источника, Пейдж сказала перед конгрессом, что решение об открытии дела не было связано с тем, «кто занимал кресло директора» ФБР.