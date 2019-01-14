WSJ: Белый дом не ведет запись о некоторых встречах Трампа

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Белый дом не хранит данные о некоторых встречах президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп пытается выстроить доверительные отношения с иностранными лидерами за счет такого подхода.

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Как отмечается, Белый дом также не всегда составляет полные стенограммы телефонных разговоров Трампа с иностранными лидерами.

При этом администрация президента США подобным образом борется с утечками информации из Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что в конгрессе США решили допросить переводчиков Трампа.