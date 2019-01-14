Сенатор США посоветовал Трампу временно отменить шатдаун

<img src="//img.gazeta.ru/files3/963/12121963/AP_19009094114550-pic905-895x505-75567.jpg">

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал президенту США Дональду Трампу временного восстановить работу правительства страны. Об этом сообщает Fox News.

По мнению Грэма, временная отмена шатдауна может помочь Трампу достичь прогресса в переговорах по финансированию стены на границе с Мексикой.

Реклама

Он также добавил, что Трамп может ввести режим ЧП в США из-за кризиса на границе.

Грэм подчеркнул, что восстановление работы правительства США позволит отложить введение режима ЧП.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал шатдаун гуманитарным кризисом.