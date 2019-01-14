ABC: в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

Адвокаты нескольких комитетов палаты представителей конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, речь идет о комитетах нижней палаты парламента США по разведке и по иностранным делам.

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Как отмечается, юристы намерены обсудить подобную инициативу 14 января.

При этом адвокаты могут вызвать переводчиков на беседу с помощью повестки.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал обнародовать протоколы разговоров с Путиным.