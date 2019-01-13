Губернатор отреагировал на намерение Польши построить остров в Калининградском заливе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на намерение польских властей построить искусственный остров в Калининградском заливе с целью обеспечения государственной безопасности и улучшения экономической ситуации в регионе.

«По сути, таким образом польские власти планируют утилизировать отходы производства при сооружении канала, чтобы не вывозить землю на свалку. Своего рода сооружение острова — это способ сэкономить. Но тут есть другой вопрос — строительство канала еще не согласовано Еврокомиссией, поэтому подобные намерения пока скорее воспринимаются как пиар», — рассказал «Газете.Ru» Алиханов.

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Ранее сообщалось, что остров будет находиться в территориальных водах Польши.

Для его строительства будет использован грунт, который получат во время строительства судоходного канала через Балтийскую косу.