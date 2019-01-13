Пушков отреагировал на призыв ограничить российские каналы в Белоруссии

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв белорусской оппозиционной партии ограничить трансляции российских телеканалов. Свое мнение он написал в твиттере.

По его словам, политики что-то перепутали или намеренно искажают реальность.

«Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали «межациональную вражду» к Белоруссии», — заметил Пушков.

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Он предположил, что кому-то хотелось бы оторвать страну от России и толкнуть ее на путь Украины.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии испугались российских каналов.