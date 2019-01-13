Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что получение новообразованной церковью томоса на автокефалию укрепило независимость страны. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По мнению украинского лидера, «независимая» церковь станет «духовным фундаментом» Украины.

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Теперь, как заявил Порошенко, стране нужно вернуть единство. Он выразил уверенность в том, что Украину и украинцев теперь «точно никто не способен остановить».

Данное заявление он сделал в Винницкой области Украины в ходе «томос-тура» по Украине, за который его раскритиковал соперник по предстоящей предвыборной гонке.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвали провести опрос о переходе церквей в ПЦУ.