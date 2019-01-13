Премьер-министр Греции поставил срочный вопрос о доверии правительству

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, обсуждение начнется немедленно.

«Я уверен, что мы получил вотум доверия и правительство завершит отведенный ему четырехлетний срок, очередные выборы состоятся осенью 2019 года», — пояснил Ципрас.

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В агентстве уточнили, что незадолго до этого он принял отставку министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса. Он покинул свой пост из-за категорического несогласия с передачей соседней стране права использовать в своем названии слово «Македония».

Кроме этого, он заявил о выходе своей партии «Независимые греки» (АНЭЛ) из правящей коалиции.

Ранее сообщалось, что Ципрас поздравил премьера Македонии с изменением названия страны.