Премьер-министр Греции поставил срочный вопрос о доверии правительству
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, обсуждение начнется немедленно.
«Я уверен, что мы получил вотум доверия и правительство завершит отведенный ему четырехлетний срок, очередные выборы состоятся осенью 2019 года», — пояснил Ципрас.
В агентстве уточнили, что незадолго до этого он принял отставку министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса. Он покинул свой пост из-за категорического несогласия с передачей соседней стране права использовать в своем названии слово «Македония».
Кроме этого, он заявил о выходе своей партии «Независимые греки» (АНЭЛ) из правящей коалиции.
Ранее сообщалось, что Ципрас поздравил премьера Македонии с изменением названия страны.