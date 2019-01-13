Spiegel: посол США в Германии находится в политической изоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/11787901/RTX67JB0-pic905-895x505-89988.jpg">

Посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла избегает немецкая правящая элита. Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечается, такая линия поведения немецких политиков объясняется его попытками влиять на внутренние дела Германии. Подчеркивается, что даже канцлер страны Ангела Меркель «держит его на расстоянии». Кроме того, многие немецкие политики и бизнесмены считают, что Гренелл мало знает о Европе и ФРГ. Он также плохо переносит критику.

Ранее Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2».