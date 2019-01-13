WP: Трамп скрывал детали своей первой встречи с Путиным

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Источники проинформировали о том, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно имеющейся информации, после встречи глава государства забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации. Позднее представитель Госдепа попытался получить доступ к этим записям, но ему было отказано.

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По словам официального представителя администрации, тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон в частном порядке отчитался перед администрацией о встрече. такое поведение Трампа объясняется угрозой возникновения утечек.

Ранее сообщалось, что спикер конгресса США озабочена отношениями Трампа и Путина.