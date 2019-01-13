Летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя

В пресс-службе аэропорта «Симферополь» проинформировали о вынужденной посадке направлявшегося в Москву самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 12 января с рейсом N4-534 авиакомпании Nordwind, который летел из Симферополя в Москву. После взлета воздушное судно попросило разрешения на посадку в аэропорту вылета. Она произошла в 20.56 мск.

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«Для доставки пассажиров в Москву авиакомпания направит резервный самолет, который прибудет в Крым около 3 часов ночи», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Волгограде из-за непогоды закрыли аэропорт.