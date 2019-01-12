Украина захотела отменить право вето в Совбезе ООН из-за «агрессии» России

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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает, что в Совете безопасности (СБ) следует поэтапно отменить право вето из-за «агрессии со стороны России». Свое мнение он изложил в статье для издания «Зеркало недели».

Ельченко подчеркнул, что Украина «последовательно выступает» за поэтапную отмену права вето в СБ ООН. Постпред пояснил, что этот вопрос стоит «особенно остро» в условиях «агрессии против Украины со стороны России», которая является постоянным членом Совбеза.

В конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить «четким сигналом» для России.