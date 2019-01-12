Шатдаун в США стал самым длинным в истории

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Приостановка работы федеральных учреждений в США стала самой длинной в истории страны, сообщает ТАСС.

В полночь на субботу (08.00 мск) начался 22-й день шатдауна. Работа американского правительства была остановлена в 22 декабря 2018 года.

Шатдаун длиной в 21 день произошел при Билле Клинтоне. Тогда он не согласился с предложенным республиканцами бюджетом, который подразумевал сокращение финансирования на программы медицинского обеспечения, охраны окружающей среды и образования.

Ранее телеканал CNBC подсчитал стоимость шатдауна.