Шатдаун в США стал самым длинным в истории
Приостановка работы федеральных учреждений в США стала самой длинной в истории страны, сообщает ТАСС.
В полночь на субботу (08.00 мск) начался 22-й день шатдауна. Работа американского правительства была остановлена в 22 декабря 2018 года.
Шатдаун длиной в 21 день произошел при Билле Клинтоне. Тогда он не согласился с предложенным республиканцами бюджетом, который подразумевал сокращение финансирования на программы медицинского обеспечения, охраны окружающей среды и образования.
Ранее телеканал CNBC подсчитал стоимость шатдауна.