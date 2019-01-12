Ципрас поздравил премьера Македонии с изменением названия страны

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил главу правительства Македонии Зорана Заева с успешным голосованием в парламенте за изменение названия этой страны, предает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы греческого правительства.

Сообщается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас поговорил по телефону с Зораном Заевым и «поздравил его с успешным завершением процедуры пересмотра конституции на основе Преспанского соглашения».

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Ранее сообщалось, что парламент Македонии утвердил переименование страны.

Смена названия страны является требованием для вступления Македонии в НАТО и Евросоюз.