Трамп считает Китай более сговорчивым, чем демократов

Президент США Дональд Трамп во время своего визита на границу с Мексикой заявил, что с Китаем ему во многих аспектах легче договориться, чем с представителями Демократической партии. Об этом сообщает Sky News.

По мнению американского лидера, Китай куда более уважителен, чем спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и сенатор Чак Шумер.

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«Я думаю, что с Китаем намного проще вести дела, чем с представителями оппозиции», — заявил Трамп.

Он добавил, что у него есть абсолютное право на объявление в стране чрезвычайного положения, что позволит ему быстро получить средства на строительство стены на южной границе страны.

Ранее сообщалось, что Трампа уличили во лжи семь раз за одно выступление.