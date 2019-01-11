В посольстве США в России ответили на вопрос о приостановке выдачи виз

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Диппредставительства США в России не намерены приостанавливать выдачу виз российским гражданам, несмотря на бюджетный кризис в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

В США из-за разногласий президента страны Дональда Трампа и конгресса уже три недели не работает ряд федеральных ведомств, стороны не могут договориться по вопросу о финансировании строительства стены на американо-мексиканской границе.

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«Запланированные паспортные и визовые услуги в посольствах и консульствах США за рубежом продолжатся во время приостановки финансирования в той мере, в которой позволяет ситуация», — сообщили в посольстве.

В дипведомстве отметили, что информации об изменениях в работы консульств во время шатдауна на данный момент нет.

Ранее издание Defense One сообщило, что около 5 тыс. кадров ФБР отправили в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна.