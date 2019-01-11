Магаданский губернатор считает, что Королев на Колыме занимался «своим делом»
Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что советский конструктор ракетной и космической отрасли Сергей Королев на Колыме не добывал золото, а «работал в своем направлении». Об этом он заявил в интервью газете «Завтра».
При этом, по словам магаданского губернатора, для работы Королеву «были созданы все условия».
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Он также заявил, что о политических репрессиях нужно помнить, но не следует «делать их смыслом жизни», лучше «думать о будущем и жить будущим».
Ранее был опубликован снимок кратера на Марсе, названного в честь Сергея Королева.