Магаданский губернатор считает, что Королев на Колыме занимался «своим делом»

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что советский конструктор ракетной и космической отрасли Сергей Королев на Колыме не добывал золото, а «работал в своем направлении». Об этом он заявил в интервью газете «Завтра».

При этом, по словам магаданского губернатора, для работы Королеву «были созданы все условия».

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Он также заявил, что о политических репрессиях нужно помнить, но не следует «делать их смыслом жизни», лучше «думать о будущем и жить будущим».

Ранее был опубликован снимок кратера на Марсе, названного в честь Сергея Королева.