Весельницкая объяснила обвинения США в свой адрес происками Браудера

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Российский юрист Наталья Весельницкая дала комментарий в связи с обвинениями в воспрепятствовании правосудию в США. Об этом сообщает RT.

Со словам Весельницкой, она не сомневается, что происходящее согласовано с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.

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«У меня четкое ощущение, что это обвинение для того, чтобы запретить мне работать», — сказала Весельницкая.

Она добавила, что в двух странах Европы она ведет дела против Браудера и его коллег, они вызваны на допрос. Весельницкая подчеркнула, в данном случае они пытаются через давление со стороны государства воздействовать на процессуального оппонента.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова Захарова прокомментировала обвинения США против Весельницкой.