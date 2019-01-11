Весельницкая объяснила обвинения США в свой адрес происками Браудера
Российский юрист Наталья Весельницкая дала комментарий в связи с обвинениями в воспрепятствовании правосудию в США. Об этом сообщает RT.
Со словам Весельницкой, она не сомневается, что происходящее согласовано с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.
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«У меня четкое ощущение, что это обвинение для того, чтобы запретить мне работать», — сказала Весельницкая.
Она добавила, что в двух странах Европы она ведет дела против Браудера и его коллег, они вызваны на допрос. Весельницкая подчеркнула, в данном случае они пытаются через давление со стороны государства воздействовать на процессуального оппонента.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова Захарова прокомментировала обвинения США против Весельницкой.