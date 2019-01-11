МИД России: Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что задержанному в Москве гражданину США, Ирландии, Канады и Великобритании Полу Уилану предъявили обвинения в шпионаже. Об этом она сказала на брифинге ведомства.

По ее словам, Уилан въехал на российскую территорию по американскому паспорту. В настоящее время он находится в следственном изоляторе «Лефортово».

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«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже», — сказала Захарова.

Она добавила, что речь об его обмене на находящих в заключении за границей россиян не идет.

Ранее в суд подали жалобу на арест задержанного за шпионаж Уилана.