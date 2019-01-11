Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией

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Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

Грымчак напомнил, что расторгнуть эти соглашения пообещал украинский министр иностранных дел Павел Климкин после того, как было прекращено действие договора о дружбе России и Украины.

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«Сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в свое время с Россией», — сказал Грымчак.

Он добавил, что ему сложно подсчитать точное количество документов, которые не будут продлены, так как они были заключены на различных уровнях.

Ранее Климкин заявлял, что на выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей.