Левочкин прокомментировал связи с Манафортом

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Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин заявил, что не получал от Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, данных об американской избирательной кампании. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу политика.

Также подчеркивается, что Левочкин не имеет перед Маафортом никаких финансовых обязательств.

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«Сергей Левочкин не получал никакой информации о ходе президентской кампании в США, кроме как из средств массовой информации», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что ни он сам, ни его пресс-служба «не получили запроса о комментарии от СМИ, которые освещают данную тему».

Ранее газета The New York Times исправила свою заметку о связи Манафорта и Дерипаски, назвав адресатами информации о президентской кампании Левочкина и Ахметова.