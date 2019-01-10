Левочкин прокомментировал связи с Манафортом
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин заявил, что не получал от Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, данных об американской избирательной кампании. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу политика.
Также подчеркивается, что Левочкин не имеет перед Маафортом никаких финансовых обязательств.
«Сергей Левочкин не получал никакой информации о ходе президентской кампании в США, кроме как из средств массовой информации», – говорится в сообщении пресс-службы.
Также сообщается, что ни он сам, ни его пресс-служба «не получили запроса о комментарии от СМИ, которые освещают данную тему».
Ранее газета The New York Times исправила свою заметку о связи Манафорта и Дерипаски, назвав адресатами информации о президентской кампании Левочкина и Ахметова.