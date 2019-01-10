Президент Южной Кореи высказался о сроках встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и главы США Дональда Трампа произойдет «скоро». Об этом сообщает Reuters.

Южнокорейский лидер также выразил надежду, что второй саммит США и КНДР станет «поворотной точкой» в отношениях между странами.

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Помимо этого Мун Чжэ Ин заверил, что Республика Корея готова оказывать помощь в налаживании контактов между КНДР и Соединенными Штатами.

Ранее Ким Чен Ын назвал цель второй встречи с Трампом.