На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам министра, он направил письмо о выборах директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и пригласил на Украину наблюдательную миссию от организации.

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«Среди других, вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет заявки о регистрации российских наблюдателей», — подчеркнул Климкин.

Ранее в Верховной Раде заявили, что президент Украины Петр Порошенко начал подкупать избирателей.