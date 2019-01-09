Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах

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Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов встретился с японским послом на российской территории Тоёхисой Кодзуки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о «переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии» и об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

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В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют договоренностям лидеров двух стран, связанным с заключением мирного договора.

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение вопроса о мирном договоре возможно только при условии, если Япония полностью признает итоги Второй мировой войны и суверенитет российской стороны над южными Курилами.

Ранее сообщалось, что Япония ждет от США поддержки по мирному договору с Россией.