ЕС расширил антитеррористические санкции против Ирана

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Евросоюз расширил санкционный список против Ирана по обвинению в террористической деятельности. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в него вошли еще два физических лица, а также управление внутренней безопасности Министерства разведки Ирана.

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«Данное расширение списка Советом является ответом на последние попытки нападений на европейскую землю», — говорится в заявлении.

Как отмечается, ограничительные меры продлены на один год.

Ранее сообщалось, что в ЕС задумались о санкциях против Ирана из-за шпионского скандала в Дании.