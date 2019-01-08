Около 800 россиян не пустили на Украину с момента прекращения военного положения

После завершения действия военного положения на территорию Украины не пустили около 800 россиян, передает УНН.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы страны Олег Слободян.

«С момента прекращения военного положения не пропустили около 800 граждан Российской Федерации», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за постоянное ограничение въезда мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.