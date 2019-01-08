Демократы потребовали эфирное время для компенсации обращения Трампа

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Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелози потребовали предоставить эфирное время Демократической партии в связи с экстренным обращением президента США Дональда Трампа, передает Associated press.

«Теперь, когда телесети договорились о показе обращения президента, которое, насколько можно судить по его предыдущим заявлениям, будет полно злопыханий и дезинформации, демократам необходимо немедленно предоставить эквивалентное время», — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что три из четырех крупнейших телеканалов США согласились транслировать экстренное обращение Дональда Трампа к нации.