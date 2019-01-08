Ким Чен Ын прибыл в Китай в сопровождении главного переговорщика с США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/72/11699072/upload-RTX5EP3H-pic905-895x505-88420.jpg">

Глава КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае в сопровождении с зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США. Об этом сообщает государственное агентство KCNA.

Кроме того, вместе с северокорейским лидером в Китай приехали министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль, а также его супруга Ли Соль Чжу.

Реклама

Ожидается, что Ким Чен Ын будет находиться с визитом в Китае с 7 по 10 января.

Ранее CNN сообщил, что администрация США ищет место для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына.