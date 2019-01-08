Yomiuri: Токио предложит Москве взаимный отказ от компенсации по Курилам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/12016141/RIAN_3279351.HR-pic905-895x505-9618.jpg">

Япония предложит России закрепить взаимный отказ от права требовать компенсации по южным Курильским островам. Об этом пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

Предполагается, что отказ от претензий должен быть подписан двумя странами одновременно с мирным договором по итогам Второй мировой войны. Как полагает японская сторона, претензии могут осложнить и без того непростые переговоры по заключению мира.

Реклама

В настоящее время Токио называет южные Курилы своими «северными территориями», находящимися в российской «оккупации», в связи с чем заявляет о праве на компенсацию от России. Таким образом, согласно документу, Япония намерена отказаться от претензий.

По данным источников, Токио склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России.

При этом японская сторона полагает, что у Москвы нет оснований для ответных претензий по Курильским островам.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что на могиле отца поклялся поставить точку в ситуации с мирным договором.