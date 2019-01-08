CBS, NBC и ABC согласились показать экстренное обращение Трампа к нации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/10641599/AP_17111745236067-pic905-895x505-96064.jpg">

Три из четырех крупнейших телеканалов США — CBS, NBC и ABC — согласились транслировать экстренное обращение к нации американского президента Дональда Трампа, передает Mediaite.

7 января Трамп объявил о намерении обратиться к нации по телевидению в прайм-тайм из Овального кабинета с речью о бюджетном кризисе, вызвавшем временное сокращение работы ведомств.

Реклама

После этого журналист New York Times Майкл Гринбаум заявил, что две из четырех крупнейших американских телекомпаний — ABC, NBC, CBS и Fox — проявляют «скептицизм» в отношении инициативы лидера США.

Ранее было названо время экстренного обращения Трампа к нации.