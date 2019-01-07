Путин посетит подземное хранилище газа

Президент России Владимир Путин 8 января посетит Калининградское подземное хранилище газа, сообщает РИА «Новости».

«Программой визита предусмотрено посещение Калининградского подземного хранилища газа — первого в стране герметичного природного резервуара, созданного в глубинных отложениях каменной соли», — говорится в сообщении.

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Также Путин в режиме видеоконференции примет участие в вводе в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы.

Ранее Владимир Путин совершил выстрел из пушки Д-30 на народных гуляниях в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.