Власти Украины вернут томос в Стамбул в ближайшие дни

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Украинское руководство вернет томос об автокефалии ПЦУ в Стамбул в ближайшие дни, так как его подписали не все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата, передает РИА «Новости».

«В ближайшие дни он вернется в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата», — сказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

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По его словам, Синод состоится через два дня, после подписания томос планируется навсегда вернуть на Украину.

Ранее сообщалось, что словом 2018 года на Украине выбрали «томос».