Китайским властям удалось вернуть в страну около пяти тысяч коррупционеров

Власти КНР за период с 2014 года вернули 4 997 граждан из более чем 120 стран в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные данные.

По данным ведомств, из этого числа 1015 человек были членами Коммунистической партии КНР или служащими государственных учреждений. Еще 56 человек входили в «красный список» наиболее разыскиваемых из ста скрывающихся от правосудия лиц, которые подозреваются в совершении экономических преступлений.

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Отмечается, что за время глобальной борьбы с коррупцией удалось вернуть 10,51 млрд юаней ($1,53 млн).

Все официальные данные предоставлены по состоянию на 30 ноября 2018 года.

В декабре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о достигнутой в стране победе над коррупцией в ходе своего выступления по случаю сорокалетия политики реформ и открытости.