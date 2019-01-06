Либералы согласились на переговоры о правительственной коалиции без Меркель

Глава СвДП Кристиан Линднер заявил, что консультации о формировании правительственной коалиции «Ямайка» с участием блока ХДС/ХСС и «зеленых» можно начать, не проводя новых выборов, сообщает Deutsche Welle.

Он уточнил, что партия готова к переговорам, а также что «без госпожи Меркель стало проще».

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«Мы можем представить в качестве канцлера любого, кто готов добиться в Германии прорыва», — подчеркнул Линднер.

Ранее сообщалось, что новым лидером ХДС стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую эксперты называют «ученицей» Меркель.