В США признали Украину неуправляемой проблемой
В США группа сенаторов-республиканцев встретилась с членами некоторых украинских общественных организаций, где они признали, что украинская сторона является «экономически проблемным союзником» в Восточной Европе. Об этом сообщает International Policy Digest.
В материале отмечается рост радикальных настроений и агрессии на Украине, а также курс президента страны Петра Порошенко на преследование политических оппонентов. Кроме того, суды в стране не являются независимыми и находится под контролем олигархов и политиков.
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«Американские политики подтвердили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза», — говорится в статье.
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